Le ventre de Paris Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

Le ventre de Paris

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Je voulais une œuvre qui donne la parole à celles et ceux qui sont restés à l’ombre des récits, une œuvre qui fait entendre le cri du peuple . Anne Barbot

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

%AB I wanted a work that gives a voice to those who have remained in the shadows of history, a work that lets the people’s cry be heard %BB. Anne Barbot

L’événement Le ventre de Paris Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Coeur Essonne