Le Vieux Fournil de Jérôme, Escalier Saint-Gabriel, Troo

Informations pratiques

Le Vieux Fournil de Jérôme 19 et 20 septembre Escalier Saint-Gabriel Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Sous l’escalier, autre curiosité à voir : l’ancienne boulangerie du village avec son très beau fournil troglodytique, une rareté, restauré en 1997. A côté, on peut voir la Fontaine Saint Gabriel, source qui a approvisionné la ville basse en eau potable jusqu’en 1972, date d’installation de l’eau courante à Trôo !

Escalier Saint-Gabriel 1 escalier Saint-Gabriel 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Sous l’escalier, autre curiosité à voir : l’ancienne boulangerie du village avec son très beau fournil troglodytique, une rareté, restauré en 1997. À côté, on peut voir la Fontaine Saint-Gabriel, source qui a approvisionné la ville basse en eau potable jusqu’en 1972, date d’installation de l’eau courante à Trôo !

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY