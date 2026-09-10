Le Vieux Fournil de Jérôme, Escalier Saint-Gabriel, Troo
samedi 19 septembre 2026 · Escalier Saint-Gabriel · Troo
Informations pratiques
Le Vieux Fournil de Jérôme 19 et 20 septembre Escalier Saint-Gabriel Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.
Sous l’escalier, autre curiosité à voir : l’ancienne boulangerie du village avec son très beau fournil troglodytique, une rareté, restauré en 1997. A côté, on peut voir la Fontaine Saint Gabriel, source qui a approvisionné la ville basse en eau potable jusqu’en 1972, date d’installation de l’eau courante à Trôo !
Escalier Saint-Gabriel 1 escalier Saint-Gabriel 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Sous l’escalier, autre curiosité à voir : l’ancienne boulangerie du village avec son très beau fournil troglodytique, une rareté, restauré en 1997. À côté, on peut voir la Fontaine Saint-Gabriel, source qui a approvisionné la ville basse en eau potable jusqu’en 1972, date d’installation de l’eau courante à Trôo !
La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.
Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY
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