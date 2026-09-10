Visite libre Monument Antoine Bourdelle, Monument Antoine Bourdelle, Troo

Informations pratiques

Visite libre Monument Antoine Bourdelle 19 et 20 septembre Monument Antoine Bourdelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre Monument Antoine Bourdelle.

Monument Antoine Bourdelle Place Antoine-Bourdelle 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Monument sculpté par le célèbre sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929) qui était praticien dans l’atelier de Rodin, son maître et influence. On peut se demander pourquoi et comment cette modeste commune qui comptait 737 habitants à la veille de la Grande Guerre a obtenu un tel cadeau ? Tout simplement parce qu’un habitant de Trôo (Monsieur Auguste Arnault) était ami avec le sculpteur et qu’il a accepté cette commande par amitié pour lui. Antoine Bourdelle est venu plusieurs fois chez son ami et a adoré les ruelles de notre village, notre « labyrinthe » comme il disait. Il note ses impressions dans trois petits carnets qui seront retrouvés par Max Fullenbaum au musée Bourdelle à Paris.

Extrait : « Comment donc ne pas s’attacher à votre ville labyrinthe, à ses sentiers bordés de pommes et de lourds paniers de raisins, à ses sentes d’enchantement avec leurs caves en étages où le cidre et le vin fermentent : tout cela grise la colline, quel passant pourrait résister? »

Attention, il y aussi un secret : hanté par le souci de préserver la mémoire des morts, le sculpteur, comme ultime précaution a voulu inscrire les 23 noms gravés sur le monument dans une urne en verre enfermée à l’intérieur de celui-ci.

Dernier détail : Bourdelle était résolument opposé à ce que, comme c’est fréquemment le cas, le monument soit entouré de bornes, chaînes ou grilles : » Pas de prison à ces héros ! »

Ce monument via été classé « Monument Historique » le 3 janvier 2021. Parking près de la Collégiale

Visite libre Monument Antoine Bourdelle

Association Au Coeur de Trôo