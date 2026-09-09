Visite ludique de Trôo avec Amuz’Trôo, Grotte pétrifiante de Trôo, Troo

Informations pratiques

Visite ludique de Trôo avec Amuz’Trôo 19 et 20 septembre Grotte pétrifiante de Trôo Loir-et-Cher

Gratuit si le support est téléchargé sur le site internet de l’association. Sinon, sur place, le support est à 0,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Amusez-vous en famille en visitant le village troglodyte de Trôo et en téléchargeant les 2 pages d’Amuz’Trôo » n°1 et 2, deux questionnaires-photos…. et un cadeau à gagner !

Dans les 2 supports de jeu, vous allez découvrir 9 photos prises à divers endroits dans le village. Sur la deuxième page du document, vous avez un plan du village avec 9 numéros correspondant aux endroits à retrouver.

Mission des enfants : c’est retrouver le lieu sur le plan où chaque photo a été prise. Une lettre identifie chaque lieu.

Mission des parents : c’est retrouver pour chaque photo, le mot à découvrir grâce aux indices…

Tu souhaites découvrir ce qu’est un village troglodytique tout en t’amusant, alors Trôo est l’endroit idéal ! Ses ruelles pittoresques et ses innombrables escaliers sont de vrais labyrinthes… Avant de les emprunter et de découvrir tout le coteau creusé, munis-toi d’un des 2 petits questionnaires-photos (téléchargeable ici ou tu peux également aller le retirer à l’accueil de Trôo Tourisme). Lors de cette visite libre, tu devras retrouver le lieu où chaque photo a été prise et tes parents devront trouver les mots mystères à l’aide d’indices… Alors qui réussira sa mission en premier : toi ou tes parents ?

Pour vérifier les réponses et emporter un cadeau surprise, retourne vite à l’accueil de Trôo Tourisme et profites-en pour visiter la grotte pétrifiante.

Grotte pétrifiante de Trôo 39 rue Auguste-Arnault 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ C’est le plus ancien site touristique du village de Trôo. Déjà ouverte au public au début du XXe siècle, ce petit espace, dédié au long travail des eaux calcaires, est intéressant au niveau touristique, bien sûr, mais également au point de vue géologique. On peut y découvrir des stalactites, les vestiges de l’ancienne chapelle Saint-Gabriel, sa vasque pétrifiée et tout le magnifique travail de l’eau sur le tuffeau (roche calcaire locale) en 300 ans.

La grotte possède des ressources en eau non négligeable ; cette eau, provenant de diverses sources dont on ne connaît pas les origines exactes et qui s’écoule du centre de la Butte qui est extrêmement chargée en calcaire. La vallée du Loir était, il y a 90 millions d’années, une immense mer intérieure, d’où les cavités qui ont été creusées tout au long de son lit.

Pourquoi pétrifiante ? L’eau, chargée de dioxyde de carbone, dissout le calcaire des roches qu’elle traverse et, en arrivant au contact de l’air, plus chaud, des cavités, elle dépose la calcite transportée. Celle-ci s’accumule en stalactites aux endroits où l’eau se détache du plafond ou en stalagmites aux endroits où les gouttes d’eau tombent sur le sol. Parking place de la Libération

Amusez-vous en famille en visitant le village troglodyte de Trôo et en téléchargeant les 2 pages d’Amuz’Trôo » n°1 et 2, deux questionnaires-photos…. et un cadeau à gagner !

Association Au Coeur de Trôo