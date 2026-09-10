Visite libre : Le Puits qui parle, Le Puits qui parle, Troo

Informations pratiques

Visite libre : Le Puits qui parle 19 et 20 septembre Le Puits qui parle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Puits qui parle.

Le Puits qui parle 3 rue du Puits-qui-Parle 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Son eau a alimenté les habitants de la ville haute jusqu’à l’installation de l’eau courante en 1972.

Il date du XIe siècle alors que sa margelle semble dater du XVe siècle.

Il est profond de 45m et a été creusé dans la roche comme un fût ce qui lui procure un incroyable écho qui a donné lieu à d’incroyables légendes dont la plus célèbre est celle d’une jeune femme particulièrement bavarde qui jacassait du matin jusqu’au soir et même parfois en dormant et dont son mari s’est débarrassé…

Inscrit Monument Historique depuis le 11 mars 1935. Parking près de la collégiale.

Visite libre du Puits qui parle

Association Au Coeur de Trôo