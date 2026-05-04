Le village de l’archéologie s’installe place de la Bastille ! Place de la Bastille Paris
Le village de l’archéologie s’installe place de la Bastille ! Place de la Bastille Paris samedi 13 juin 2026.
Organisé par l’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et le Pôle archéologique de la Ville de Paris, le village s’installe, cette année, place de la Bastille pour trois jours. Au programme : ateliers, démonstrations, expositions et rencontres avec des archéologues et pleins d’autres stands !
Ateliers, expos, rencontres : tout un programme !
Venez à la rencontre des archéologues de la Ville de Paris !
Ces « experts » du passé étudient et interprètent différents types d’indices (fragments de céramique, ossements d’animaux, restes humains, petits artefacts en métal, graines, etc.) afin de mieux comprendre le quotidien des Parisiens et des Parisiennes d’autrefois.
Initiez-vous à ces passionnantes disciplines scientifiques à l’occasion de démonstrations et de manipulations.
Les plus jeunes pourront même se glisser dans la peau d’un carpologue et identifier des restes de graines et de fruits découverts lors de fouilles réelles.
Une exposition permanente sera également accessible sur place !
Tout le programme des Journées européennes de l’archéologie 2026
Pour la première fois sur la place de la Bastille, un village éphémère dédié à l’archéologie ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie.
Gratuit, en plein air, pensé pour tous les publics, c’est le rendez-vous incontournable du week-end !
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00
Place de la Bastille Place de la bastille 75004 Paris
http://journees-archeologie.eu
Afficher la carte du lieu Place de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026