Le village de l’archéologie s’installe place de la Bastille ! Place de la Bastille Paris

Organisé par l’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et le Pôle archéologique de la Ville de Paris, le village s’installe, cette année, place de la Bastille pour trois jours. Au programme : ateliers, démonstrations, expositions et rencontres avec des archéologues et pleins d’autres stands !

Ateliers, expos, rencontres : tout un programme !

Venez à la rencontre des archéologues de la Ville de Paris !

Ces « experts » du passé étudient et interprètent différents types d’indices (fragments de céramique, ossements d’animaux, restes humains, petits artefacts en métal, graines, etc.) afin de mieux comprendre le quotidien des Parisiens et des Parisiennes d’autrefois.

Initiez-vous à ces passionnantes disciplines scientifiques à l’occasion de démonstrations et de manipulations.

Les plus jeunes pourront même se glisser dans la peau d’un carpologue et identifier des restes de graines et de fruits découverts lors de fouilles réelles.

Une exposition permanente sera également accessible sur place !

Tout le programme des Journées européennes de l’archéologie 2026

Pour la première fois sur la place de la Bastille, un village éphémère dédié à l’archéologie ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie.

Gratuit, en plein air, pensé pour tous les publics, c’est le rendez-vous incontournable du week-end !

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00

Place de la Bastille Place de la bastille 75004 Paris

http://journees-archeologie.eu



Afficher la carte du lieu Place de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

