UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carvin

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure République, Carvin

jeudi 30 juillet 2026 · Théâtre de verdure République · Carvin

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure République, Carvin

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure République
Adresse
Avenue de la République, 62220 CARVIN
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 30 et 31 juillet Théâtre de verdure République Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T13:30:00+02:00 – 2026-07-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T13:30:00+02:00 – 2026-07-31T18:00:00+02:00

L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure République :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 30et vendredi 31 août : jeux gonflables, tour ludique avec toboggan drop bag, escalade et laser game.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

Théâtre de verdure République Avenue de la République, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente

Ville de Carvin

À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)