Le Village des initiatives FSE+, La Communale Saint-Ouen, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Le Village des initiatives FSE+ Mardi 17 novembre, 10h00 La Communale Saint-Ouen Seine-Saint-Denis

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T10:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T10:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00

Cet événement met en lumière la diversité des projets soutenus par le FSE+ et le FTJ et réunit l’ensemble des acteurs engagés pour l’emploi, l’inclusion et les transitions. C’est une occasion unique de découvrir des initiatives concrètes, portées sur tout le territoire, et de rencontrer celles et ceux qui les font vivre au quotidien.

En rassemblant porteurs de projets, institutions, partenaires et professionnels, le Village des initiatives FSE+ devient un véritable espace de dialogue, de partage et de valorisation des expériences.

Tout au long de la journée, échanges professionnels, temps de réflexion et interventions artistiques se succèdent dans une atmosphère propice aux rencontres, à l’inspiration et au développement de nouveaux réseaux.

Le Village des initiatives FSE+ est également rythmé par la cérémonie des Trophées des initiatives FSE+ et FTJ 2026, qui distingue des projets exemplaires et met en valeur les dynamiques à l’œuvre sur l’ensemble du territoire.

La Communale Saint-Ouen 10 bis rue de l’hippodrome saint ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fse.gouv.fr/le-village-des-initiatives-fse »}]

La DGEFP et Régions de France vous donnent rendez-vous à la Communale Saint-Ouen le 17 novembre 2026 pour la 5e édition du Village des initiatives FSE +.