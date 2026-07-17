LE VILLAGE DU PATRIMOINE, Vieux château (musée d’art naïf), Laval

Informations pratiques

LE VILLAGE DU PATRIMOINE 19 et 20 septembre Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la 3e année consécutive, un village dédié à l’événement trouvera sa place dans la cour du Vieux-château. Le public pourra y rencontrer des associations qui militent pour la valorisation du patrimoine local et participer à des animations proposées par les services de la Ville qui raviront petits et grands.

Cour du Vieux-château, place de la Trémoille

Samedi et dimanche de 10h à 18h en continu

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

Pour la 3e année consécutive, un village dédié à l’événement trouvera sa place dans la cour du Vieux-château. Le public pourra y rencontrer des associations qui militent pour la valorisation du local…

© Chloé Bréhin