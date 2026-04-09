Le violon de théâtre A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor Paris
Le violon de théâtre A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor Paris vendredi 22 mai 2026.
Ce stage est ouvert aux violonistes étudiants, professionnels et en voie de professionnalisation, désireux de découvrir les aspects du travail d’un violoniste de théâtre au XVIIe siècle :
I. Le violon dans la fosse (musique d’entracte, tenue basse, technique d’archet, accompagnements des ballets).
II. Le violon comme personnage sur scène (muet et masqué ou parlant).
Avec Hélène Houzel, Hubert Hazebroucq et Mickaël Bouffard.
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne (TMS).
Stage proposé par le Théâtre Molière Sorbonne
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MAI 2026
VEN 9H-17H30 • SAM-DIM 9H30-18H
Du vendredi 22 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
gratuit sous condition
Gratuit • 50€ • 60€ • 150€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00
Date(s) :
A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor 10 rue Molitor 75016 Paris
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