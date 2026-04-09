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Le violon de théâtre A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor Paris

Le violon de théâtre A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor Paris

Le violon de théâtre A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor Paris vendredi 22 mai 2026.

Lieu : A119, A117, salle Georges Forestier - INSPÉ Molitor

Adresse : 10 rue Molitor

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit • 50€ • 60€ • 150€</p>

Ce stage est ouvert aux violonistes étudiants, professionnels et en voie de professionnalisation, désireux de découvrir les aspects du travail d’un violoniste de théâtre au XVIIe siècle :

I. Le violon dans la fosse (musique d’entracte, tenue basse, technique d’archet, accompagnements des ballets).

II. Le violon comme personnage sur scène (muet et masqué ou parlant).

Avec Hélène Houzel, Hubert Hazebroucq et Mickaël Bouffard.

Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne (TMS).

Stage proposé par le Théâtre Molière Sorbonne

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MAI 2026
VEN 9H-17H30 • SAM-DIM 9H30-18H
Du vendredi 22 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
gratuit sous condition

Gratuit • 50€ • 60€ • 150€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00
Date(s) :

A119, A117, salle Georges Forestier – INSPÉ Molitor 10 rue Molitor  75016 Paris


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