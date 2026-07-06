Le vivant comme modèle – une exposition du CNRS Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Observer et mieux comprendre la nature pour en répliquer le génie… Si l’idée n’est pas neuve, le concept de bio-inspiration apparaît plus que jamais comme une tendance majeure pour innover.

Santé, robotique, écologie, chimie, sciences pour l’ingénieur… Bienvenue dans le monde bio-inspiré !

Conception graphique et réalisation : Sarah Landel

Comité éditorial : Jonathan Rangapanaiken, Emilie Smondack, Marie Mabrouk, Adèle Vanot, Laure Cailloce, Matthieu Ravaud

Chargé·es de communication de tous les Institut du CNRS

Année de production : 2017

Les chercheurs du CNRS vous font découvrir leurs recherches et leurs applications inspirées de la nature.

Du mardi 15 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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