Le vivant comme modèle – une exposition du CNRS Médiathèque Hélène Berr Paris
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Observer et mieux comprendre la nature pour en répliquer le génie… Si l’idée n’est pas neuve, le concept de bio-inspiration apparaît plus que jamais comme une tendance majeure pour innover.
Santé, robotique, écologie, chimie, sciences pour l’ingénieur… Bienvenue dans le monde bio-inspiré !
Conception graphique et réalisation : Sarah Landel
Comité éditorial : Jonathan Rangapanaiken, Emilie Smondack, Marie Mabrouk, Adèle Vanot, Laure Cailloce, Matthieu Ravaud
Chargé·es de communication de tous les Institut du CNRS
Année de production : 2017
Les chercheurs du CNRS vous font découvrir leurs recherches et leurs applications inspirées de la nature.
Du mardi 15 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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