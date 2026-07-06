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Le vivant comme modèle – une exposition du CNRS Médiathèque Hélène Berr Paris

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris

Le vivant comme modèle – une exposition du CNRS Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70 rue de Picpus
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
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Observer et mieux comprendre la nature pour en répliquer le génie… Si l’idée n’est pas neuve, le concept de bio-inspiration apparaît plus que jamais comme une tendance majeure pour innover.
Santé, robotique, écologie, chimie, sciences pour l’ingénieur… Bienvenue dans le monde bio-inspiré !

Conception graphique et réalisation : Sarah Landel
Comité éditorial : Jonathan Rangapanaiken, Emilie Smondack, Marie Mabrouk, Adèle Vanot, Laure Cailloce, Matthieu Ravaud
Chargé·es de communication de tous les Institut du CNRS
Année de production : 2017

Les chercheurs du CNRS vous font découvrir leurs recherches et leurs applications inspirées de la nature.
Du mardi 15 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00
Date(s) :

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr


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