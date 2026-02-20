Le voyage de Monsieur Perrichon, Théâtre Municipal de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Le voyage de Monsieur Perrichon Jeudi 17 décembre, 20h00 Théâtre Municipal de Nevers Nièvre

De 15€ à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00

Un riche commerçant, Monsieur Perrichon, sa femme et leur fille Henriette, partent pour la première fois en train vers Chamonix. Deux jeunes prétendants, rencontrés au bal du huitième arrondissement, Daniel et Armand, les suivent opportunément, bien décidés à conquérir le coeur de la jeune fille… en séduisant d’abord le père. Commence alors une lutte galante et acharnée où la vanité et l’ingratitude de M. Perrichon sont mises à rude épreuve. Mais sous le rire affleure une humanité touchante : celle d’un homme qui, au terme du voyage, accède à la reconnaissance et à l’empathie.

À travers la satire de cette bourgeoisie en voyage, c’est tout le XIXe siècle qui surgit sur scène : naissance du tourisme, ivresse du progrès, fascination pour la vitesse et les machines. Le spectacle convoque l’imaginaire du cinéma muet et du burlesque, dans une mécanique inspirée de Charlie Chaplin et une fantaisie proche de Jacques Tati, où gestes et situations deviennent métaphores.

La metteuse en scène Frédérique Lazarini s’empare brillamment de la plume de Labiche et nous embarque dans une épopée rocambolesque !

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 http://www.theatrenevers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/le-voyage-de-monsieur-perrichon »}]

Frédérique Lazarini ravive avec audace et finesse la célèbre comédie d’Eugène Labiche pour un voyage réjouissant dans les Alpes suisses.

Marion Duhamel