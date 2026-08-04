Le voyage d’hiver Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Le voyage d’hiver

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-25 20:30:00

fin : 2027-05-25 21:50:00

Date(s) :

2027-05-25

Une cérémonie joyeuse, un hymne à la vie face à la mort et une belle sonate pour un adieu.

Une famille accompagne l’un de ses membres dans la maladie. Dans cette épreuve, chacun se découvre différent. Nouveau. Plus riche aussi. Ils s’interrogent sur la vie en accompagnant l’Autre vers la mort. Les aidants familiaux voient leur univers changer, leurs certitudes s’effondrer, découvrent des nouvelles manières de penser, de ressentir, mais aussi des pans entiers d’eux-mêmes qui étaient cachés et ils s’enrichissent alors de cette période, aussi douloureuse soit-elle, en côtoyant l’extrémité de la vie.

À partir de 12 ans. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Le voyage d’hiver

L’événement Le voyage d’hiver Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret