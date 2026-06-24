Le voyage enchantant Concert Place Grégoire de Tours Brioude
Le voyage enchantant Concert Place Grégoire de Tours Brioude samedi 19 septembre 2026.
Brioude
Le voyage enchantant Concert
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Agités du Bémol vous donnent rendez-vous pour un concert à la Halle aux grains
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 24 00 69
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English :
Les Agit%E9s du B%E9mol invite you to a concert at the Halle aux grains
L’événement Le voyage enchantant Concert Brioude a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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