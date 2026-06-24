Le voyage enchantant Concert Place Grégoire de Tours Brioude

Brioude

Le voyage enchantant Concert

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Agités du Bémol vous donnent rendez-vous pour un concert à la Halle aux grains

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 24 00 69

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English :

Les Agit%E9s du B%E9mol invite you to a concert at the Halle aux grains

L’événement Le voyage enchantant Concert Brioude a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne