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Le voyage enchantant Concert Place Grégoire de Tours Brioude

Le voyage enchantant Concert Place Grégoire de Tours Brioude samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Halle aux Grains
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Brioude

Le voyage enchantant Concert

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les Agités du Bémol vous donnent rendez-vous pour un concert à la Halle aux grains
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 24 00 69 

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English :

Les Agit%E9s du B%E9mol invite you to a concert at the Halle aux grains

L’événement Le voyage enchantant Concert Brioude a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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