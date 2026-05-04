Le Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris
Le Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris samedi 6 juin 2026.
Parmi les plus importantes et les plus anciennes de France, la roseraie du parc de Bagatelle, inaugurée en 1907, présente aujourd’hui plus de 1000 variétés de roses. À découvrir ou redécouvrir inlassablement !
Au programme :
- Des ateliers
- Des rendez-vous avec les jardiniers
- Visites guidées
- Un village des enfants avec jeux
- À la rencontre des acteurs du Jardin Botanique de Paris
- Espace de vente
- Spectacles
- Conseils en jardinage
Pour en savoir plus sur le parc, lisez « Le Parc de Bagatelle, un écrin botanique à chaque saison ».
Programme détaillé à venir
Le parc de Bagatelle met la rose à l’honneur le temps d’un week-end festif les 6 et 7 juin prochain. Dans sa roseraie, l’une des plus anciennes de France, plus de 1 000 variétés se dévoilent au fil des allées. Une belle occasion de flâner et de profiter du printemps en fleurs.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
payant
Entrée du parc : 2,70 € – tarif réduit et gratuité sous conditions
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
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