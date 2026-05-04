Le Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris

Parmi les plus importantes et les plus anciennes de France, la roseraie du parc de Bagatelle, inaugurée en 1907, présente aujourd’hui plus de 1000 variétés de roses. À découvrir ou redécouvrir inlassablement !

Au programme :

Des ateliers

Des rendez-vous avec les jardiniers

Visites guidées

Un village des enfants avec jeux

À la rencontre des acteurs du Jardin Botanique de Paris

Espace de vente

Spectacles

Conseils en jardinage

Pour en savoir plus sur le parc, lisez « Le Parc de Bagatelle, un écrin botanique à chaque saison ».

Programme détaillé à venir

Le parc de Bagatelle met la rose à l’honneur le temps d’un week-end festif les 6 et 7 juin prochain. Dans sa roseraie, l’une des plus anciennes de France, plus de 1 000 variétés se dévoilent au fil des allées. Une belle occasion de flâner et de profiter du printemps en fleurs.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Entrée du parc : 2,70 € – tarif réduit et gratuité sous conditions

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

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