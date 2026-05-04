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Le Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris

Le Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris

Le Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc de Bagatelle

Adresse : Route de Sèvres à Neuilly

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Entrée du parc : 2,70 € - tarif réduit et gratuité sous conditions</p>

Parmi les plus importantes et les plus anciennes de France, la roseraie du parc de Bagatelle, inaugurée en 1907, présente aujourd’hui plus de 1000 variétés de roses. À découvrir ou redécouvrir inlassablement !

Au programme :

  • Des ateliers
  • Des rendez-vous avec les jardiniers
  • Visites guidées
  • Un village des enfants avec jeux
  • À la rencontre des acteurs du Jardin Botanique de Paris
  • Espace de vente
  • Spectacles
  • Conseils en jardinage

Pour en savoir plus sur le parc, lisez « Le Parc de Bagatelle, un écrin botanique à chaque saison ».

Programme détaillé à venir

Le parc de Bagatelle met la rose à l’honneur le temps d’un week-end festif les 6 et 7 juin prochain. Dans sa roseraie, l’une des plus anciennes de France, plus de 1 000 variétés se dévoilent au fil des allées. Une belle occasion de flâner et de profiter du printemps en fleurs.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
payant

Entrée du parc : 2,70 € – tarif réduit et gratuité sous conditions

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly  75016 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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