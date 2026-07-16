LE ZOOM (CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE), ZOOM, centre de culture scientifique de Laval, Laval

Informations pratiques

LE ZOOM (CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE) 19 et 20 septembre ZOOM, centre de culture scientifique de Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Illusions » vous invite à tester votre lucidité et tenter de faire entendre raison à votre cerveau en le poussant dans ses retranchements.

-Jeu « Sens dessus dessous » : Après vous êtes aventuré(e) dans un monde virtuel où tout n’est qu’illusion, le seul chemin de retour vers notre réalité consiste à lui redonner du sens… en entraînant les vôtres. Y parviendrez-vous ?

Sans réservation, en continu

-Escape Game « De haut vol » : Votre objectif en tant que spécialistes des cambriolages ? Mettre la main sur la plus belle pièce de la collection d’une passionnée d’illusions. Mais attention, sa galerie est bien protégée et vous allez devoir coopérer et vous creuser les méninges pour atteindre votre but. À vous de faire illusion !

Samedi et dimanche à 10h, 11h et 12h

Niveau débutant pour 3 à 5 personnes. Réservation en ligne sur https://www.billetweb.fr/de-haut-vol

ZOOM, centre de culture scientifique de Laval 21 Rue du Douanier Rousseau, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire +33243494781 https://zoom.laval.fr [{« link »: « https://www.billetweb.fr/de-haut-vol »}] Créé en 1996, le ZOOM, centre de culture scientifique de Laval est un lieu où l’on expérimente les sciences de 2 à 107 ans. Et oui, il n’y a pas d’âge pour découvrir, apprendre et s’informer ! Grâce à des expositions itinérantes qui regorgent de dispositifs interactifs, des ateliers dans les bibliothèques, les écoles, des formations, ou encore des outils ludiques à louer, l’association initie à la méthode scientifique et participe à la diffusion de la connaissance des sciences. Ligne E, arrêt Évêché ou Cathédrale. Depuis le centre ville de Laval, suivre « Jardin de la Perrine, salle polyvalente, CCAS ». Parking gratuit Place de Hercé devant le bâtiment.

L’exposition « Illusions » vous invite à tester votre lucidité et tenter de faire entendre raison à votre cerveau en le poussant dans ses retranchements.

© ZOOM