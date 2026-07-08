Lebron Johnson Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Lebron Johnson Festival Éclats d’Émail 2026

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 17:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

LeBron Johnson sera assurément dans les prochains mois présents sur de nombreuses salles et festivals européens. Artiste d’origine nigériane, accompagné par un magnifique quartet italien, sa musique se distingue par une sincérité profonde, une énergie organique et une voix immédiatement reconnaissable. À la croisée de la soul, du funk et des influences afro, il développe un univers musical à la fois puissant et profondément humain, où l’émotion occupe une place centrale.

Sur scène, LeBron Johnson se révèle pleinement. Une présence magnétique, une énergie communicative et un rapport au public profondément sincère. Ce final 2026 nous promet un moment de partage unique. Plus qu’un concert, ça sera une expérience vivante, portée par le groove, l’émotion et l’authenticité. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 contact@eclatsdemail.com

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English : Lebron Johnson Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Lebron Johnson Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole