L’Ecclesia, Cité du patrimoine, Ecclésia, cité patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

L’Ecclesia, Cité du patrimoine 19 et 20 septembre Ecclésia, cité patrimoine Haute-Saône

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire avec :

Le site archéologique Saint-Martin : un lieu chargé de vestiges à explorer.

L’exposition commémorative : revivez les fouilles de la place de la République, entamées il y a 20 ans, à travers photos, objets et récits.

Une occasion unique de découvrir l’archéologie locale et ses secrets

Ecclésia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

Site archéologique Saint-Martin et exposition «Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la République»

©Etienne KOPP