L’Ecclesia, Cité du patrimoine, Ecclésia, cité patrimoine, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Ecclésia, cité patrimoine · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
L’Ecclesia, Cité du patrimoine 19 et 20 septembre Ecclésia, cité patrimoine Haute-Saône
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez dans l’histoire avec :
Le site archéologique Saint-Martin : un lieu chargé de vestiges à explorer.
L’exposition commémorative : revivez les fouilles de la place de la République, entamées il y a 20 ans, à travers photos, objets et récits.
Une occasion unique de découvrir l’archéologie locale et ses secrets
Ecclésia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.
Site archéologique Saint-Martin et exposition «Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la République»
©Etienne KOPP
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