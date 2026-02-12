L’échappée sostranienne Vélo-Club La Souterraine La Souterraine
Vélo-Club La Souterraine 20 avenue Jean Mermoz La Souterraine Creuse
Randonnée cyclo sur les petites routes du Pays Sostranien et des environs.
Circuits au choix 53 ou 72 km, à partir de 8h30.
Ravitaillement sur les circuits et à l’arrivée. Remise de récompenses.
Rando pédestre et running 12 km, départ entre 8h et 8h45. .
Vélo-Club La Souterraine 20 avenue Jean Mermoz La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 66 30 vclasouterraine@gmail.com
English : L’échappée sostranienne
