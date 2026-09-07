L’ÉCLAT DE SCHOENBERG À BOULEZ | Ensemble Atmosphères, Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin, Pantin
jeudi 8 octobre 2026 · Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin · Pantin
Informations pratiques
L’ÉCLAT DE SCHOENBERG À BOULEZ | Ensemble Atmosphères Jeudi 8 octobre, 19h00 Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis
Gratuit – Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:30:00+02:00
Éclats de Schoenberg à Boulez
Ensemble Atmosphères & Stathis Karapanos
L’Ensemble Atmosphères vous invite à entrer dans les coulisses d’un concert en ouvrant sa répétition générale au public. Venez y découvrir des chefs-d’oeuvre de la musique orchestrale des XXème & XXIème siècles au contact de musicien.ne.s spécialisé.e.s et amoureux de ces répertoires, de compositeur.ice.s du chef d’orchestre Ilyich Rivas. Au programme, le fascinant Mémorial de Pierre Boulez avec le flûtiste grec Stathis Karapanos ou la « ‘symphonie miniature » de Georges Enescu, Symphonie de Chambre et la création du Concerto pour flûte alto de Diogenes Rivas, suivi d’une rencontre avec ce compositeur vénézuélien.
Le public pourra s’il le souhaite assister à la fin de la répétition générale (jusqu’à 22h). Au programme : Sueños de Chambi de la compositrice américaine Gabriela Lena Frank en hommage au premier photographe péruvien et la Symphonie de Chambre Opus 9 de Schoenberg.
Distribution :
- Ensemble Atmosphères
- Ilyich Rivas, direction
- Stathis Karapanos, flûte
Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin 49 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4pdLIw8 »}]
L’Ensemble Atmosphères vous invite à entrer dans les coulisses d’un concert en ouvrant sa répétition générale au public. Ensemble Atmosphères musique contemporaine
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