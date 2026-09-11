L’écluse de Fléchambault et le canal de l’Aisne à la Marne, Écluse Fléchambault, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Écluse Fléchambault · Reims
Informations pratiques
L’écluse de Fléchambault et le canal de l’Aisne à la Marne Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Écluse Fléchambault Marne
25 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Construit au XIXe siècle, le canal reliant l’Aisne à la Marne accueille à l’origine de nombreuses activités industrielles et évolue à la fin du XXe siècle en espace de loisirs.
Les berges du canal recèlent, ainsi, un patrimoine historique méconnu comme l’écluse Fléchambault.
Découvrez l’histoire du canal et les divers moyens de navigation utilisés le long du canal, ainsi que le fonctionnement de l’écluse Fléchambault. En compagnie d’un agent des Voies Navigables de France, gestionnaire du canal.
Samedi 19 septembre de 10h, 11h, 14h, 15h.
Durée : 45 min. Visite gratuite sur réservation.
Écluse Fléchambault 1 rue de la Roseraie 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.reims-tourisme.com/produit/lecluse-de-flechambault/ »}] Construit au XIXe siècle, le canal reliant l’Aisne à la Marne accueille à l’origine de nombreuses activités industrielles et évolue à la fin du XXe siècle en espace de loisirs. Les berges du canal recèlent ainsi un patrimoine historique méconnu comme l’écluse Fléchambault.
Construit au XIXe siècle, le canal reliant l’Aisne à la Marne accueille à l’origine de nombreuses activités industrielles et évolue à la fin du XXe siècle en espace de loisirs.
©VNF
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