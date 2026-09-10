L’école de plein-air Méhul préserve son architecture singulière, École de Plein Air – Méhul, Pantin

Informations pratiques

L’école de plein-air Méhul préserve son architecture singulière Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 École de Plein Air – Méhul Seine-Saint-Denis

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Destinées dans un premier temps à de jeunes pré-tuberculeux, les écoles de plein-air s’ouvrent après la Première Guerre mondiale au profit d’enfants atteints de déficience physique ou mentale. Pédagogues, médecins et architectes s’associent pour concevoir un cadre adapté alliant pédagogie et soins. L’emplacement du terrain est choisi avec précaution : il doit être accessible du centre-ville, éloigné des usines, surélevé et bénéficier d’un bon ensoleillement. L’école de plein-air pantinoise est conçue par l’architecte Florent Nanquette et réalisée en 1932-1933. L’ancien parc de la Seigneurie, situé sur le plateau de Romainville, est alors reconnu comme suffisamment bien exposé pour accueillir les « malades pulmonaires » et « l’élevage des nourrissons ». L’établissement, qui remplace une école de plein-air provisoire existant à cet endroit depuis 1923, peut accueillir 320 élèves.

Devenue aujourd’hui une école maternelle, elle a été inscrite au titre des Monuments historiques en 1997. Elle est l’un des deux seuls exemples de ces écoles de plein-air conservés en Île-de-France, avec celle de Suresnes. Venez découvrir l’architecture et la pédagogie des écoles de plein-air à l’occasion d’une visite guidée.

Visite à deux voix animée par Marie-Sophie Amasse, responsable du patrimoine matériel et Abdelillah Hallou, responsable du pôle maitrise d’ouvrage, à la ville de Pantin, pour découvrir la valeur patrimoniale et techniques du bâtiment, ainsi que les coulisses d’un chantier de restauration ambitieux.

École de Plein Air – Méhul 30 rue Méhul 93500 Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9164-lecole-de-plein-air-mehul-preserve-son-architecture-singuliere-un-patrimoine-xxe-transforme-et-restaure.html#utm_source=tourisme93.com&utm_medium=referral&utm_campaign=json_feed&utm_content=5720 »}] Destinées dans un premier temps à de jeunes pré-tuberculeux, les écoles de plein air s’ouvrent après la Première guerre mondiale à des enfants atteints de déficience physique, parfois même mentale, et habitant des quartiers défavorisés. Pédagogues, médecins et architectes s’associent pour concevoir un cadre spécifique alliant pédagogie et soins. L’emplacement du terrain est choisi avec précaution : il doit être accessible du centre-ville, éloigné des usines, surélevé et bien aéré.

L’école de plein air pantinoise est conçue par l’architecte municipal Florent Nanquette et réalisée en 1932-1933. L’ancien parc de la Seigneurie, sur le plateau de Romainville, est alors reconnu comme suffisamment bien exposé pour accueillir les « malades pulmonaires » et « l’élevage des nourrissons ». L’établissement construit par Nanquette remplace une école de plein air provisoire existant à cet endroit depuis 1923 et peut accueillir 320 élèves.

Aujourd’hui école maternelle, elle a été classée au titre des monuments historiques en 1997. Elle est l’un des deux seuls exemples de ces écoles de plein air conservé en Ile-de-France, avec celle de Suresnes.

Visite commentée

©Archives municipales de Pantin