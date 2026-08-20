L’Ecole-musée de Boulogne-sur-Mer, École-Musée, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

L’Ecole-musée de Boulogne-sur-Mer 19 et 20 septembre École-Musée Pas-de-Calais

entrée libre ; réservation conseillée pour les visites-ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Exposition « De Gayole à Branly : histoire d’un lycée »

L’année 1964 marque l’achèvement de la nouvelle Cité technique nationale de la rue Porte Gayole, conçue par les architectes Pierre-André Dufétel et Jean Grosbois, qui deviendra le lycée Édouard-Branly. L’exposition retrace l’histoire du Lycée à travers témoignages et documents.

– Une nouvelle section « Langues » dans le parcours permanent de l’Ecole-musée : enseignement innovant du français aux enfants anglais, naissance de l’espéranto à Boulogne-sur-Mer en 1905, évolution du regard porté sur les langues régionales !

Entrée libre, aux heures d’ouverture du musée

– Visite atelier « Passe ton certif » le samedi à 15h : participez à une épreuve adaptée de l’ancien Certificat d’Etudes primaires !

– Visite atelier « Dictée à la plume métallique » le dimanche à 16h : testez votre écriture et votre orthographe à l’occasion de cette dictée en partenariat avec l’Association Tous aux abris.

Réservation conseillée pour les les visites ateliers, jauge limitée, à partir de 15 ans

École-Musée 2, rue de l’Ancien Rivage 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321878182 »}, {« type »: « email », « value »: « ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

une exposition, des ateliers à l’occasion des Journées du Patrimoine

Ecole-musée / ville de Boulogne-sur-Mer