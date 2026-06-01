L’Écosse à travers ses instruments, La Machine à Musique – Lignerolles, Bordeaux

L’Écosse à travers ses instruments Samedi 13 juin, 17h00 La Machine à Musique – Lignerolles Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Sous la direction de Céline Cozien, le Ceili band du conservatoire propose un vagabondage musical autour de la cornemuse, dans le cadre d’une rencontre organisée par les Amis de la Machine à Lire sur le thème des musiques traditionnelles écossaises.

[en partenariat avec Les Amis de la Machine à Lire]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

La Machine à Musique – Lignerolles 13 Rue Parlement Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-lecosse-travers-ses-instruments »}]

Dans le cadre de la manifestation « Fascinante Écosse ». concert musique

© Conservatoire de Bordeaux