Lecture à voix hautes Médiathèque Plaisance
Lecture à voix hautes Médiathèque Plaisance samedi 13 juin 2026.
Plaisance
Lecture à voix hautes
Médiathèque 3 rue Armagnac Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Claudie Larané interviendra pour des lectures individuelles à voix haute.
De 9h à 17h, rendez-vous au 3 rue Armagnac pour la vente des livres retirés des collections de la médiathèque Quéreillahc.
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Médiathèque 3 rue Armagnac Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 59 01 mediatheque@ccbvg.fr
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English :
Claudie Larané will be on hand for individual read-alouds.
From 9 a.m. to 5 p.m., meet at 3 rue Armagnac for the sale of books withdrawn from the Quéreillahc mediatheque collections.
L’événement Lecture à voix hautes Plaisance a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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