Lecture à voix hautes Médiathèque Plaisance

Plaisance

Lecture à voix hautes

Médiathèque 3 rue Armagnac Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Claudie Larané interviendra pour des lectures individuelles à voix haute.

De 9h à 17h, rendez-vous au 3 rue Armagnac pour la vente des livres retirés des collections de la médiathèque Quéreillahc.

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Médiathèque 3 rue Armagnac Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 59 01 mediatheque@ccbvg.fr

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English :

Claudie Larané will be on hand for individual read-alouds.

From 9 a.m. to 5 p.m., meet at 3 rue Armagnac for the sale of books withdrawn from the Quéreillahc mediatheque collections.

L’événement Lecture à voix hautes Plaisance a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65