Lecture bilingue FR/LSF à la Bourse de Commerce Bourse de commerce – Pinault Collection Paris
Lecture bilingue FR/LSF à la Bourse de Commerce Bourse de commerce – Pinault Collection Paris samedi 13 juin 2026.
À la suite des histoires contées, poursuivez l’exploration et promenez-vous librement dans l’exposition.
Une occasion pour les petits et grands de découvrir le musée
autrement !
Pour les enfants de 4-6 ans
et leurs accompagnants.
Gratuit, sur réservation
Bourse de Commerce – Pinault Collection
2 rue de Viarmes, 7001 Paris
Nous vous remercions de vous présenter 15 minutes avant le début de l’activité, des agents du musée vous guideront vers le Mini Salon où aura lieu la lecture.
La Bourse de Commerce et la Médiathèque de la Canopée s’associent et vous invitent à des lectures contées et signées en Langue des Signes Française (LSF), animée par les bibliothécaires de la médiathèque.
Plongez dans l’univers magique des histoires choisies en écho à l’exposition « Clair-obscur » actuellement présentée au musée !
Le samedi 13 juin 2026
de 11h30 à 12h15
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:30:00+02:00_2026-06-13T12:15:00+02:00
Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris
Métro -> 1 : Louvre – Rivoli (Paris) (261m)
Bus -> 7485 : Bourse de Commerce (Paris) (45m)
Vélib -> Jean-Jacques Rousseau – Deux Ecus (68.61m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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