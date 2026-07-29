Lecture Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Lecture Club de lecture ado
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de coeur des ados.
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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
A moment of exchange and discovery based on the teenagers’ favorite reads.
L’événement Lecture Club de lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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