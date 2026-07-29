Lecture Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Lecture Club de lecture ado

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de coeur des ados.

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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

A moment of exchange and discovery based on the teenagers’ favorite reads.

L’événement Lecture Club de lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération