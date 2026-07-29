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Lecture Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Avenue du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Lecture Club de lecture ado

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de coeur des ados.
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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

A moment of exchange and discovery based on the teenagers’ favorite reads.

L’événement Lecture Club de lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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