Lecture d’albums jeunesse Loches
mercredi 23 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Lecture d’albums jeunesse
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16
Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures à voix haute de Danielle. Un mercredi par mois, plongez dans sa piscine d’albums, et laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous.
Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures à voix haute de Danielle. Un mercredi par mois, plongez dans sa piscine d’albums, et laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous. .
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
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English :
For one, two or ten stories, enjoy Danielle’s read-alouds with your family. Two Wednesdays a month, she puts down her suitcases of books. Choose one, or take advantage of her suggestions, and let yourself be drawn into the beautiful stories she reads for you.
L’événement Lecture d’albums jeunesse Loches a été mis à jour le 2026-08-24 par ADT 37
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