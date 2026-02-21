Lecture d’albums Librairie La Boîte à soleils Tence
Lecture d’albums Librairie La Boîte à soleils Tence mercredi 15 avril 2026.
Lecture d’albums
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-15
Lecture d’albums jeunesse pour les 4 8 ans sur la thématique nos amis les animaux .
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com
English :
Reading of children’s books for ages 4 8 on the theme of our animal friends .
