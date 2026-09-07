Lecture de poèmes de Baudelaire et Rimbaud, Galerie Chabrat, Sous-Parsat

Informations pratiques

Lecture de poèmes de Baudelaire et Rimbaud Dimanche 20 septembre, 14h30 Galerie Chabrat Creuse

Gratuit. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Poésie et peinture : un dialogue au cœur des œuvres

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la galerie des artistes Gabriel Chabrat et Véronique Chabrat devient, le temps d’un moment privilégié, un véritable écrin pour la poésie.

Au milieu de leurs œuvres, Anne Hamot donnera voix aux grands textes de Charles Baudelaire et d’Arthur Rimbaud. Une rencontre sensible entre les mots et les couleurs, où la poésie dialogue avec la peinture et invite le public à écouter, ressentir et laisser libre cours à son imagination.

Une parenthèse artistique et poétique à vivre au cœur de l’univers créatif de Gabriel et Véronique Chabrat.

Galerie Chabrat 23150 Sous-Parsat Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555625593 https://www.gabrielchabrat.com/ Galerie du peintre Gabriel Chabrat et de sa fille Véronique Chabrat. Parking près de l’église.

Poésie et peinture : un dialogue au cœur des œuvres

©Nathalie Manaud