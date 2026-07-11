Lecture du poème RevHaïti CCM J.Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Lecture du poème RevHaïti

CCM J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Le poème RêvHaïti de Kamau Brathwaite part d’Haïti, mais déborde rapidement toute géographie. Il traverse l’histoire coloniale, les migrations, les catastrophes, les langues et les imaginaires de la Caraïbe. Chez Brathwaite, la poésie n’est pas un récit linéaire c’est une matière sonore, fragmentée, traversée de ruptures, d’échos et de déplacements.

Dans ce texte consacré à la tragédie des boat people haïtiens, Brathwaite ne construit ni récit ni témoignage. Il travaille par fragments, ruptures, surgissements. Les voix se croisent, les temporalités se superposent, la mer traverse chaque page. De l’histoire de l’esclavage aux migrations contemporaines, une même traversée continue de hanter le poème. .

CCM J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Lecture du poème RevHaïti

L’événement Lecture du poème RevHaïti Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole