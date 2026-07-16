Lecture enchant(ées), L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Lecture enchant(ées) 5 septembre – 19 décembre, certains samedis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – de 0 à 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T11:00:00+01:00

Entre chansons et jeux de doigts, les albums prennent vie. Amélie Meurot, de La petite note barrée, accompagne les tout petits et leurs parents dans une découverte sensible et rythmée des histoires.

Inscription via le Pass Atout Loisirs sur votre :www.espacefamille.carvin.fr

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Un moment précieux à ne pas rater : les histoires appartiennent aussi aux bébés, qui les vivent avec une intensité unique.