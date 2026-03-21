Lecture et rencontre avec Pierre Ménard Médiathèque Françoise Sagan Paris

À l’occasion de la parution de son livre Rien que les heures aux éditions JOU, Pierre Ménard lira des extraits de son texte, sous la forme d’un tour du jour en 80 mondes.

Rien que les heures est une traversée de Paris du nord au sud en une journée. À chacune des 60 étapes du parcours, le temps s’arrête, en alerte. Au même instant, des scènes se déroulent, dans différents endroits du monde : 146 pays et 396 villes. La succession des histoires qui surgissent, au fil des heures, des situations qui apparaissent dans le désordre comme autant d’épiphanies, forme une constellation d’instants suspendus, d’arrêts sur image. La juxtaposition de ces multiples strates du récit permet d’explorer simultanément différents points de vue dans une expérience polyphonique.

Pierre Ménard vit et travaille à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages chez différents éditeurs. Son site : https://www.liminaire.fr

Joachim Séné et Anne Savelli, qui accompagnent cette lecture de Pierre Ménard, sont tous deux auteur·e·s et membres du collectif L’AiR Nu. Anne Savelli, a publié Bruits chez Inculte en 2026 tandis que Joachim Séné a publié Disparitions, apparitions, chez Abrüpt en 2025. Leurs deux livres cherchent, comme celui de Pierre Ménard, à décrire une vision du monde dans l’espace d’un instant.

Lecture et discussion autour du livre Rien que les heures de Pierre Ménard

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation en ligne, par téléphone ou sur place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/



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