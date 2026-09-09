Lecture : Et si les femmes avaient compté… ?, Campus 1 Université de Caen Normandie, Caen

Informations pratiques

Lecture : Et si les femmes avaient compté… ? Vendredi 18 septembre, 18h00 Campus 1 Université de Caen Normandie Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Et si les femmes avaient compté… ?

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

À partir des parcours de penseuses et de scientifiques, des étudiant·es de l’université imaginent d’autres possibles pour ces femmes dont les idées furent souvent rejetées, minimisées ou invisibilisées. Et si elles avaient été davantage écoutées ? Si leurs trajectoires avaient pu s’écrire autrement ? À travers des récits alternatifs, positifs et utopiques, cette restitution invite à réparer symboliquement l’histoire et à ouvrir de nouveaux imaginaires.

– Haut les Mots –

Campus 1 Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-haut-les-mots/evenements/journee-du-matrimoine-et-si-les-femmes-avaient-compte »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Et si les femmes avaient compté… ?

©Sophie Lulague