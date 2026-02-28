Lecture extraits de La Symphonie du Nouveau Monde

2 Rue Aristide Briand Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’Association Phalène-Arts puriels vous donne un dernier RDV en lien avec l’exposition du moment Quand l’art joue à la poupée . Ce vendredi soir, vous profiterez de lecture extrait La Symphonie du Nouveau Monde avec l’écrivaine Lenka Hornakova-Civade.

Lenka Hornakova-Civade, écrivaine, lira des extraits de son roman La symphonie du Nouveau Monde le fil narrateur étant une poupée. Être une poupée n’a rien de reposant ni de simple. D’ailleurs, on attend d’une poupée qu’elle soit gentille, eh bien, je ne le suis pas. Je suis la gardienne. .

2 Rue Aristide Briand Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 57 85 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Phalène-Arts puriels invites you to a final rendezvous in connection with the current exhibition Quand l’art joue à la poupée (When art plays with dolls). This Friday evening, you’ll enjoy a reading from The Symphony of the New World with writer Lenka Hornakova-Civade.

L’événement Lecture extraits de La Symphonie du Nouveau Monde Lignières a été mis à jour le 2026-02-28 par OT LIGNIERES