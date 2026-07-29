Lecture Histoires bidouillées Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Lecture Histoires bidouillées

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 11:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Des histoires pour explorer, un atelier pour expérimenter !

Dans le cadre de l’exposition sur la grotte Chauvet, une lecture d’albums et un atelier créatif pour partir sur les traces des premiers artistes.

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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Stories to explore, a workshop to experiment!

As part of the exhibition on the Chauvet Cave, there will be a picture book reading and a creative workshop to follow in the footsteps of the first artists.

L’événement Lecture Histoires bidouillées Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération