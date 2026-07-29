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Lecture Histoires bidouillées Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Avenue du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Lecture Histoires bidouillées

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 11:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Des histoires pour explorer, un atelier pour expérimenter !
Dans le cadre de l’exposition sur la grotte Chauvet, une lecture d’albums et un atelier créatif pour partir sur les traces des premiers artistes.
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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Stories to explore, a workshop to experiment!
As part of the exhibition on the Chauvet Cave, there will be a picture book reading and a creative workshop to follow in the footsteps of the first artists.

L’événement Lecture Histoires bidouillées Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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