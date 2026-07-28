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AGENDA · Manosque

Lecture musicale Éluard, une poésie ininterrompue par Deleyaman, Fanny Ardant, Deleyaman & Jean-Jacques Burnel (The Stranglers) Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque

dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle · Manosque

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle
Adresse
1 allée de Provence
Ville
04100 Manosque
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
25 25 25 + frais de location

Manosque

Lecture musicale Éluard, une poésie ininterrompue par Deleyaman, Fanny Ardant, Deleyaman & Jean-Jacques Burnel (The Stranglers) Les Correspondances 2026

Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Voici que les poètes sont des hommes parmi les hommes, voici qu’ils ont des frères. Paul Éluard.
Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.
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Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83  contact@correspondances-manosque.org

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English :

%AB Behold, poets are men among men; behold, they have brothers. %BB Paul %C9luard.
Ticket sales begin on July 28, 2026, at 10 a.m.

L’événement Lecture musicale Éluard, une poésie ininterrompue par Deleyaman, Fanny Ardant, Deleyaman & Jean-Jacques Burnel (The Stranglers) Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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