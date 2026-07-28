Lecture musicale Éluard, une poésie ininterrompue par Deleyaman, Fanny Ardant, Deleyaman & Jean-Jacques Burnel (The Stranglers) Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Lecture musicale Éluard, une poésie ininterrompue par Deleyaman, Fanny Ardant, Deleyaman & Jean-Jacques Burnel (The Stranglers) Les Correspondances 2026
Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
+ frais de location
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Voici que les poètes sont des hommes parmi les hommes, voici qu’ils ont des frères. Paul Éluard.
Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.
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Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
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English :
%AB Behold, poets are men among men; behold, they have brothers. %BB Paul %C9luard.
Ticket sales begin on July 28, 2026, at 10 a.m.
L’événement Lecture musicale Éluard, une poésie ininterrompue par Deleyaman, Fanny Ardant, Deleyaman & Jean-Jacques Burnel (The Stranglers) Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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