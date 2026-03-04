Lecture musicale illustrée – À fleur de notes, à fleur de mots…, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Lecture musicale illustrée – À fleur de notes, à fleur de mots… Dimanche 15 mars, 15h00, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Lecture musicale illustrée

À fleur de notes, à fleur de mots…

Laissez-vous porter par votre imagination… Notes et vers vont s’harmoniser le temps d’un voyage poétique et musical !

À travers une lecture musicale illustrée de photographies florales, le Duo Aiyanna tisse un dialogue délicat entre les mots de Victor Hugo, Paul Éluard, Robert Desnos, Andrée Chedid ou encore Georges Shehadé et les musiques de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Edward MacDowell, Hector Berlioz ainsi que des sonorités venues d’ailleurs.

Une lecture musicale illustrée proposée dans le cadre du Printemps des poètes

© Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère