Lecture musicale Les Belles plantes Place Blot Caen
Lecture musicale Les Belles plantes Place Blot Caen samedi 6 juin 2026.
Caen
Lecture musicale Les Belles plantes
Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Deux lectrices, chanteuses et musiciennes lisent en musique et en chant des textes qui glorifient le mariage de l’Art et du Jardin. Ils s’aimèrent et eurent beaucoup d’enfants. Venez écouter ces petits éclats de poésie qui s’égailleront le 6 juin dans le magnifique Jardin des Plantes.
Deux lectrices, chanteuses et musiciennes lisent en musique et en chant des textes qui glorifient le mariage de l’Art et du Jardin. Ils s’aimèrent et eurent beaucoup d’enfants. Venez écouter ces petits éclats de poésie qui s’égailleront le 6 juin dans le magnifique Jardin des Plantes afin de nous faire oublier l’anniversaire du débarquement.
Hors les murs Au jardin des plantes, avec Cléa Michelini & Séverine Lebrun en collaboration avec l’institut européen des paysages, Les Espaces vert & amavada .
Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Lecture musicale Les Belles plantes
Two female readers, singers and musicians read in music and song texts that glorify the marriage of Art and the Garden. They loved each other and had many children. Come and listen to these little bursts of poetry as they wander around the magnificent Jardin des Plantes on 6 June.
L’événement Lecture musicale Les Belles plantes Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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