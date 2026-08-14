Lecture musicale Mary Lou Williams, little piano girl, Dès 7 ans au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

The Little Piano Girl: The Story of Mary Lou Williams, Jazz Legend, un album jeunesse sur la vie de Mary Lou Williams, pianiste et compositrice de jazz, figure majeure trop longtemps reléguée aux marges de l’histoire.

Lecture en deux langues (anglais et français), suivie d’une écoute de morceaux et d’un temps d’échanges autour de Mary Lou Williams, de l’histoire du jazz et des notions de discriminations. Une séance inscrite dans le projet “Femmes de jazz, une autre histoire du jazz”, qui met en lumière les contributions des femmes dans le jazz.

Durée : 50 minutes. Tout public à partir de 7 ans. Chaque place est à 13 € en ligne (tarif unique, valable pour 1 personne, enfant ou adulte). Ouverture des portes 30 minutes avant. Réservations vivement conseillées.

Entrée libre pour les centres de loisirs et associations. Renseignements et inscriptions : contact@38riv.com · 07 82 64 26 32.

À propos de l’éducation artistique et culturelle dans Fragments : Fragments est un collectif engagé qui œuvre, avec passion et indépendance, pour une culture plus égalitaire et inclusive. À travers des expositions, des actions socio-culturelles, des ateliers et de l’accompagnement, l’association lutte contre les discriminations et participe activement à l’évolution vers une véritable parité dans les arts et la culture. Fragments soutient la création artistique – en mettant un coup de projecteur sur les talents féminins sans limite – et développe des projets dédiés aux publics empêchés, qu’il s’agisse de personnes en situation de handicap, détenues, hospitalisées, en grande précarité ou encore isolées. Toutes les infos sur asso-fragments.com

Line-up : Leïla Olivesi : piano ; Elsa Viguier : lecture

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Plongez dans l’univers de Mary Lou Williams, pionnière du jazz, à travers une lecture musicale enrichissante et interactive pour toute la famille.

Le jeudi 29 octobre 2026

de 20h30 à 21h30

Le jeudi 29 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

payant

Tarif en ligne : 13 euros

Tarif sur place : 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T21:30:00+01:00

fin : 2026-10-29T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-29T14:00:00+02:00_2026-10-29T15:00:00+02:00;2026-10-29T20:30:00+02:00_2026-10-29T21:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/lecture-musicale-mary-lou-williams-little-piano-girl contact@38riv.com



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