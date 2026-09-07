Lecture-performance dans le cadre de l’exposition « Dess(e)ins d’arbres »., La Serre Wangari, Maison de l’écologie, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Lecture-performance dans le cadre de l’exposition « Dess(e)ins d’arbres ». Samedi 19 septembre, 18h30 La Serre Wangari, Maison de l’écologie Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Lecture-performance dans le cadre de l’exposition « Dess(e)ins d’arbres ».

L’artiste plasticienne, dessinatrice d’art et autrice-illustratrice Ema Dée exposera dessins, livres et sculptures réalisés dans le cadre d’une recherche – création sur son lien sensible, poétique et ludique à l’Arbre. Ce seront autant d’occasions de questionner sa propre relation à la Nature.

La Serre Wangari, Maison de l’écologie 12 bis rue des Bateliers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France Maison de l’écologie et de la nature de la ville de Saint-Ouen. ouvert du mardi au vendredi en continu de 12h à 18h et le samedi de 10h à 18h

Lecture-performance dans le cadre de l’exposition « Dess(e)ins d’arbres ».