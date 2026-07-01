Sorority Boxing Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
mardi 8 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
À Communale St-Ouen, Sorority Boxing propose des séances de boxe pensées par et pour les femmes. Ici, pas de performance imposée ni de regard pesant : tu viens comme tu es, tu progresses à ton rythme, et tu découvres la boxe comme un outil puissant de confiance en toi.
Dans un cadre sécurisé et bienveillant, la pratique devient un terrain d’expérimentation physique et mentale. Tu apprends les bases, tu développes ta force, ton ancrage, ta précision. Mais surtout, tu gagnes en autonomie. Chaque séance s’inscrit dans une dynamique collective où la sororité n’est pas un mot-clé, mais une réalité qui se construit, coup après coup.
C’EST QUI SORORITY BOXING ?
Derrière Sorority Boxing, Marine Camara, boxeuse et athlète olympique, transmet bien plus qu’une technique. Forte de son expérience du haut niveau, elle imagine des espaces où tu peux t’approprier la boxe comme un véritable levier d’émancipation, de confiance et de puissance collective.
Un ring, oui. Mais surtout un espace à toi, pour apprendre, te renforcer, et boxer sans te justifier.
Le mardi 10 novembre 2026
de 19h00 à 20h15
Le mardi 03 novembre 2026
de 19h00 à 20h15
Le mercredi 28 octobre 2026
de 19h00 à 20h15
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h00 à 20h15
Le mardi 08 septembre 2026
de 19h00 à 20h15
Le mardi 29 septembre 2026
de 19h00 à 20h15
payant
dès 15€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-11-10T21:15:00+01:00
Date(s) : 2026-09-08T19:00:00+02:00_2026-09-08T20:15:00+02:00;2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T20:15:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:15:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:15:00+02:00;2026-11-03T19:00:00+02:00_2026-11-03T20:15:00+02:00;2026-11-10T19:00:00+02:00_2026-11-10T20:15:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/atelier-de-boxe-pour-les-femmes/
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