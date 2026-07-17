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Lecture théâtralisée, Esplanade Lamartine, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Lamartine · Mâcon

Lecture théâtralisée, Esplanade Lamartine, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Esplanade Lamartine
Adresse
Quai Lamartine, 71000 Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 16h00 Esplanade Lamartine Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette lecture est proposée par l’association Théâtre, Culture et Handicap, qui a pour objectif l’inclusion du handicap, à travers le théâtre, le spectacle et la culture en général.

Esplanade Lamartine Quai Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Une lecture théâtralisée sur la thématique de la statue en bronze d’Alphonse de Lamartine.

©Théâtre, Culture et Handicap / générée par IA.

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