Lecture théâtralisée, Esplanade Lamartine, Mâcon

Informations pratiques

Lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 16h00 Esplanade Lamartine Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette lecture est proposée par l’association Théâtre, Culture et Handicap, qui a pour objectif l’inclusion du handicap, à travers le théâtre, le spectacle et la culture en général.

Esplanade Lamartine Quai Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Une lecture théâtralisée sur la thématique de la statue en bronze d’Alphonse de Lamartine.

©Théâtre, Culture et Handicap / générée par IA.