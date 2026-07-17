Lecture théâtralisée, Esplanade Lamartine, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Lamartine · Mâcon
Informations pratiques
Lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 16h00 Esplanade Lamartine Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Cette lecture est proposée par l’association Théâtre, Culture et Handicap, qui a pour objectif l’inclusion du handicap, à travers le théâtre, le spectacle et la culture en général.
Esplanade Lamartine Quai Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Une lecture théâtralisée sur la thématique de la statue en bronze d’Alphonse de Lamartine.
©Théâtre, Culture et Handicap / générée par IA.
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