Lecture Zone blanche : Cyrano malgré tout, LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION, Nevers

jeudi 24 septembre 2026 · LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION · Nevers

Informations pratiques

Lecture Zone blanche : Cyrano malgré tout Jeudi 24 septembre, 15h00 LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION Nièvre

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00

Lecture publique de la prochaine création Zone blanche :

Alors qu’ils s’apprêtent à jouer Cyrano dans leur festival de théâtre en milieu rural, une tempête force six comédien·ne·s et leur public à se replier dans une salle des fêtes. Tout déraille. Le monde s’effondre. Faut-il continuer ? Oui. Pièce immersive et comique, ce théâtre de l’urgence est un acte de résistance : créer, dire, faire ensemble, avec panache, même quand tout vacille.

Ecrit par Yeelem Jappin et Julie Roux

LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production.cipango@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781983430 »}]

Compagnie Cipango cipango zone blanche