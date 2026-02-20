Lecture Zone blanche : Cyrano malgré tout, LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION, Nevers
jeudi 24 septembre 2026 · LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION · Nevers
Informations pratiques
Lecture Zone blanche : Cyrano malgré tout Jeudi 24 septembre, 15h00 LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION Nièvre
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00
Lecture publique de la prochaine création Zone blanche :
Alors qu’ils s’apprêtent à jouer Cyrano dans leur festival de théâtre en milieu rural, une tempête force six comédien·ne·s et leur public à se replier dans une salle des fêtes. Tout déraille. Le monde s’effondre. Faut-il continuer ? Oui. Pièce immersive et comique, ce théâtre de l’urgence est un acte de résistance : créer, dire, faire ensemble, avec panache, même quand tout vacille.
Ecrit par Yeelem Jappin et Julie Roux
LA MAISON / MAISON DE LA CULTURE NEVERS AGGLOMERATION 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production.cipango@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781983430 »}]
Compagnie Cipango cipango zone blanche
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