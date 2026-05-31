Lectures au zoo de Lille !, zoo de lille, Lille
Lectures au zoo de Lille !, zoo de lille, Lille samedi 11 juillet 2026.
Lectures au zoo de Lille ! 11 juillet – 22 août zoo de lille Nord
Gratuit, sur présentation du Pass Lille et Moi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:30:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
Tout l’été, la bibliomobile s’installe au zoo de Lille.
Avec votre Pass Lille et Moi, l’accès au zoo est gratuit, et vos bibliothécaires vous attendent pour des lectures autour d’albums d’animaux.
Vous habitez Lille, Lomme ou Hellemmes ? Le pass est gratuit !
Rendez-vous auprès de la bibliomobile, à côté de la buvette du zoo, pour un moment de repos en histoires.
zoo de lille Allée Arlette Gruss – 59000 Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 28 52 07 00 https://www.lille.fr/Zoo-de-Lille https://www.facebook.com/zoolille/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/zoodelille/ [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12466/lectures-au-zoo-de-lille-la-bibliomobile-vous-attend »}] [{« link »: « https://formulaires.mesdemarches.lille.fr/vie-pratique/demander-mon-pass-lillemoi/ »}]
Avec votre Pass Lille et Moi, l’accès au zoo est gratuit, et vos bibliothécaires vous attendent pour des lectures autour d’albums d’animaux.
BmL_Zoo de Lille_été 2025
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