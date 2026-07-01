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Lectures d’albums à la piscine du Grand Parc, Piscine du Grand Parc, Bordeaux

mercredi 15 juillet 2026 · Piscine du Grand Parc · Bordeaux

Lectures d’albums à la piscine du Grand Parc, Piscine du Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Piscine du Grand Parc
Adresse
60 Cr de Luze, 33000 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Lectures d’albums à la piscine du Grand Parc Mercredi 15 juillet, 15h30 Piscine du Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:30:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T15:30:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00

Piscine du Grand Parc 60 Cr de Luze, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les bibliothécaires vous invitent à une séance de lecture à la piscine.

Canva

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