AGENDA · Bordeaux
Partir en Livre, Place André Meunier, Bordeaux
mercredi 15 juillet 2026 · Place André Meunier · Bordeaux
Informations pratiques
Partir en Livre Mercredi 15 juillet, 10h00 Place André Meunier Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Vous y trouvez la bibliambule (vélo-transats-livres), un stand de maquillage, une fresque participative, des lectures et une chasse au trésor sur l’univers des contes !
Place André Meunier 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une journée pour mettre à l’honneur la lecture à travers nos Petit·es et Grand.es Héro·ines
©CNL
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