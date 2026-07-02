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Partir en Livre, Place André Meunier, Bordeaux

mercredi 15 juillet 2026 · Place André Meunier · Bordeaux

Partir en Livre, Place André Meunier, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Place André Meunier
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Partir en Livre Mercredi 15 juillet, 10h00 Place André Meunier Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Vous y trouvez la bibliambule (vélo-transats-livres), un stand de maquillage, une fresque participative, des lectures et une chasse au trésor sur l’univers des contes !

Place André Meunier 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une journée pour mettre à l’honneur la lecture à travers nos Petit·es et Grand.es Héro·ines

©CNL

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