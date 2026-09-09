Lectures de textes dans les lieux intimes du château, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

Lectures de textes dans les lieux intimes du château Samedi 19 septembre, 11h30 Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Lectures de textes dans les lieux intimes du château

“ Les Lieux et la poussière“ de Roberto Peregalli, lectures par Marie-Béatrix Bost (“Les Nouvelles Hybrides”)

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

Lectures de textes dans les lieux intimes du château

©Arléa