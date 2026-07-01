Lectures en plein air à Niort Place Jacques de Liniers Niort
mardi 21 juillet 2026 · Place Jacques de Liniers · Niort
Informations pratiques
Niort
Lectures en plein air à Niort
Place Jacques de Liniers Jacques de Liniers Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Quartier de la gare Place Jacques de Liniers
Installez-vous à l’ombre d’un arbre, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par les histoires.
Tout au long du mois de juillet, les médiathèques viennent à votre rencontre dans les parcs des quartiers de Niort pour partager lectures, albums, contes et moments de détente en famille.
Une invitation à lire autrement, en plein air et dans la bonne humeur !
Entrée libre .
Place Jacques de Liniers Jacques de Liniers Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 64 81 45 marieke.bonnin@niort-agglo.fr
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English : Lectures en plein air à Niort
L’événement Lectures en plein air à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT 79
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