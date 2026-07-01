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Lectures en plein air à Niort Place Jacques de Liniers Niort

mardi 21 juillet 2026 · Place Jacques de Liniers · Niort

Lectures en plein air à Niort Place Jacques de Liniers Niort

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Jacques de Liniers
Adresse
Jacques de Liniers
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Niort

Lectures en plein air à Niort

Place Jacques de Liniers Jacques de Liniers Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Quartier de la gare Place Jacques de Liniers

Installez-vous à l’ombre d’un arbre, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par les histoires.
Tout au long du mois de juillet, les médiathèques viennent à votre rencontre dans les parcs des quartiers de Niort pour partager lectures, albums, contes et moments de détente en famille.
Une invitation à lire autrement, en plein air et dans la bonne humeur !

Entrée libre   .

Place Jacques de Liniers Jacques de Liniers Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 64 81 45  marieke.bonnin@niort-agglo.fr

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English : Lectures en plein air à Niort

L’événement Lectures en plein air à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT 79

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