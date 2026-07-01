Lectures en plein air à Niort Place Jacques de Liniers Niort

Informations pratiques

Niort

Lectures en plein air à Niort

Place Jacques de Liniers Jacques de Liniers Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Quartier de la gare Place Jacques de Liniers

Installez-vous à l’ombre d’un arbre, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par les histoires.

Tout au long du mois de juillet, les médiathèques viennent à votre rencontre dans les parcs des quartiers de Niort pour partager lectures, albums, contes et moments de détente en famille.

Une invitation à lire autrement, en plein air et dans la bonne humeur !

Entrée libre .

Place Jacques de Liniers Jacques de Liniers Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 64 81 45 marieke.bonnin@niort-agglo.fr

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English : Lectures en plein air à Niort

L’événement Lectures en plein air à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT 79