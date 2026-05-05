Lectures et Performances Musées des Beaux-Arts Limoges
Lectures et Performances Musées des Beaux-Arts Limoges mercredi 20 mai 2026.
Limoges
Lectures et Performances
Musées des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20 22:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre des Périphéries du Marché de la poésie de Paris et en partenariat avec l’ENSAD Limoges et les éditions Dernier Télégramme, vous êtes conviés à une soirée vivante et immersive Lectures et performances autour des écritures contemporaines, en présence de Yoann Sarrat, de Romain Mercier (aka Boris Crack), d’Emma Ansemetti-Laffont et de Lolaïe Massucco (étudiantes à l’ENSAD Limoges), qui donnent voix et mouvement à leurs textes. Une expérience à vivre en directe, au rythme des mots. .
Musées des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Lectures et Performances
L’événement Lectures et Performances Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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