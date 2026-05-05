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Lectures et Performances Musées des Beaux-Arts Limoges

Lectures et Performances Musées des Beaux-Arts Limoges

Lectures et Performances Musées des Beaux-Arts Limoges mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Musées des Beaux-Arts

Adresse : 1 Place de l'Évêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Limoges

Lectures et Performances

Musées des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20 22:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre des Périphéries du Marché de la poésie de Paris et en partenariat avec l’ENSAD Limoges et les éditions Dernier Télégramme, vous êtes conviés à une soirée vivante et immersive Lectures et performances autour des écritures contemporaines, en présence de Yoann Sarrat, de Romain Mercier (aka Boris Crack), d’Emma Ansemetti-Laffont et de Lolaïe Massucco (étudiantes à l’ENSAD Limoges), qui donnent voix et mouvement à leurs textes. Une expérience à vivre en directe, au rythme des mots.   .

Musées des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

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English : Lectures et Performances

L’événement Lectures et Performances Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole

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